Новости версия для печати В Орле объявили войну незаконным объявлениям Речь идет о размещении рекламных объявлений в неразрешенных местах - на стенах домов, столбах, остановочных павильонах в областном центре.



Как сообщает сайт городской администрации, на минувшей неделе особенно были заметны объявления о проведении ярмарки финских товаров.



На рабочем совещании 2 августа, глава администрации города Орла Александр Муромский обратился к представителям городской полиции с просьбой пресекать подобную расклейку.

Александр Муромский, глава администрации города Орла: «У нас город весь увешан объявлениями. Где их только не вешают – на деревьях, на столбах, на фасадах, на остановках. Причем без зазрения совести уже на улице Ленина стали лепить на столбах». Орловский сити-менеджер дал поручения представителям полиции взять этот вопрос на контроль и провести разъяснительную беседу с предпринимателями.





Юлия Опанасюк

9 августа 2017 года







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