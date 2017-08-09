Новости версия для печати Более 300 тысяч орловцев в этом году будут привиты от гриппа Делать прививки начнут сразу, как только первая партия вакцины поступит в область.



Согласно информации Минздрава, первая партия вакцины поступит в область до конца августа. Планируется привить более 40% населения области.





Татьяна Напольских

9 августа 2017 года







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