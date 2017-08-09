Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
9.08.2017
14:38:41
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Дорога в школу начинается с подарков

В преддверии Дня знаний свои первые ранцы получили почти полсотни будущих первоклассников из многодетных и малообеспеченных семей. Акции «Дорога в школу» уже 8 лет. Подарки вручали в областной филармонии.

Пятерки еще впереди. Первый звонок и первые уроки – тоже. Традиционная благотворительная акция призвана сделать «Дорогу в школу» чуть легче.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Конечно, каждому ребенку важна вовремя протянутая рука, забота и поддержка родителей и власти. Я уверен, что совместная работа общества и власти позволит сделать наших детей более счастливыми и создать им комфортные условия». 
Тетради и альбомы, фломастеры и карандаши. Двум с половиной сотням мальчишек и девчонок в этом году городские власти уже помогли собраться в школу. Ну, а там их будут ждать учебники - с этого года бесплатные.
Олег Кошелев, председатель комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике и туризму: «Эта работа оценивается в 150 млн рублей, которые надо будет изыскать в нашем областном бюджете, которые будут направлены во все школы не только Орла, но и во все районы Орловской области».
Сесть за парты будущим первоклассникам только предстоит, а вот школьные песни, любимые многими поколениями, они уже знают наизусть. Ребята спели их вместе с орловской певицей Натальей Куприяновой, которая подарила гостям праздника свою творческую программу «Цветные сны».

Помочь подготовиться к школе маленьким орловцам из многодетных и малообеспеченных семей может каждый. До 25 августа в управлении соцподдержки населения на улице Ленина, 23 ждут новые школьно-письменные принадлежности.


Надежда Невматулина
9 августа 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта