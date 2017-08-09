Новости версия для печати Дорога в школу начинается с подарков В преддверии Дня знаний свои первые ранцы получили почти полсотни будущих первоклассников из многодетных и малообеспеченных семей. Акции «Дорога в школу» уже 8 лет. Подарки вручали в областной филармонии.



Пятерки еще впереди. Первый звонок и первые уроки – тоже. Традиционная благотворительная акция призвана сделать «Дорогу в школу» чуть легче.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Конечно, каждому ребенку важна вовремя протянутая рука, забота и поддержка родителей и власти. Я уверен, что совместная работа общества и власти позволит сделать наших детей более счастливыми и создать им комфортные условия». Тетради и альбомы, фломастеры и карандаши. Двум с половиной сотням мальчишек и девчонок в этом году городские власти уже помогли собраться в школу. Ну, а там их будут ждать учебники - с этого года бесплатные.

Олег Кошелев, председатель комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике и туризму: «Эта работа оценивается в 150 млн рублей, которые надо будет изыскать в нашем областном бюджете, которые будут направлены во все школы не только Орла, но и во все районы Орловской области». Сесть за парты будущим первоклассникам только предстоит, а вот школьные песни, любимые многими поколениями, они уже знают наизусть. Ребята спели их вместе с орловской певицей Натальей Куприяновой, которая подарила гостям праздника свою творческую программу «Цветные сны».



Помочь подготовиться к школе маленьким орловцам из многодетных и малообеспеченных семей может каждый. До 25 августа в управлении соцподдержки населения на улице Ленина, 23 ждут новые школьно-письменные принадлежности.





Надежда Невматулина

9 августа 2017 года







На главную страницу





