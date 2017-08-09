Новости версия для печати Суд обязал областной департамент здравоохранения предоставлять лекарства ребенку-инвалиду В мценский районный суд обратилась мама ребенка, который сейчас находится на лечение в Москве. Ему отказали в выдаче двух препаратов.



Мценский судья встал на сторону мамы. Департамент обжаловал решение в областном суде. Тот, в свою очередь, подтвердил обязанность выдавать необходимые лекарства.





Татьяна Напольских

9 августа 2017 года







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