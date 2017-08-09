Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Помощь – уже не понадобилась: водитель иномарки разбился об асфальтовый каток.



- Из пике – в вечность. В Хотынецком районе торжественно перезахоронили погибших летчиков.



- За два килограмма героина – тридцать лет на троих.



- Первый шаг по «Дороге в школу» - с подарками. Полсотни будущих учеников получили ранцы первоклассников.





Вести-Орёл

9 августа 2017 года







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