Новости версия для печати В Орловской области перезахоронили останки пилотов, разбившегося в годы ВОВ самолета Установить имена погибших красноармейцев – именно эту задачу ставят в приоритет поисковики «Вахты памяти 2017». Почти два года назад мы рассказывали о том, что поисковые объединения «Долг» и «Самолёт» нашли в Хотынецком районе упавший в 1943 году самолёт. По фрагментам летающей машины поняли, что это - отечественный бомбардировщик. А накануне останки пилотов были с почестями перезахоронены в братской могиле недалеко от места крушения.



Место падения бомбардировщика поисковикам подсказал один из старожилов деревни Девять Дубов. Он сам видел крушение, когда был ещё ребёнком. На то, чтобы найти останки членов экипажа, у поисковиков ушло две недели. Радиус работ превысил полсотни метров – на такое расстояние разлетелись осколки самолёта.

Виктор Гуров, руководитель поискового отряда «Долг»: «Как рассказывал нам старожил, он был мальчишкой и слышал, как этот самолёт падал. Шел сильный вой, это говорит о том, что была очень большая высота, удар о землю был очень сильным – мотор ушел на глубину пять метров, от человека фактически ничего не остается. Воронка была большая, но собрали, что смогли». Этот самолёт числился за 204-м авиаполком, стоявшим в 1943 году под Болховом. Они бомбили технику врага вблизи Хотынца. Но было и сопротивление – немцы расстреливали бомбардировщики на подлёте. Именно так и был сбит этот самолёт, предполагают поисковики. Всего в ту операцию без вести пропали три пикирующих бомбардировщика Пе-2.

Денис Дьяков, руководитель общественной организации «Центр поисковых отрядов «Самолёт»: «Установить удалось по фрагментам, в основном, по останкам шасси. Были сомнения, что это и Як , и Ил2. Но в итоге это всё-таки бомбардировщик Пе2, на этом и остановились. Также был обнаружен номер двигателя. Но с ним тоже всё оказалось не просто». По архивам на бомбардировщике с таким номером двигателя летал Александр Попов. Но загвоздка в том, что он уже числится найденным - ещё в 60-х, в Болховском районе.

Юрий Лисягин, председатель общественной организации «Военно-патриотический клуб «Патриоты Орловщины»: «В 1968 году поисковики нашли под населенным пунктом Новый Сенец самолёт, но не поднимали. Были найден планшет, который сохранился у местной жительницы, и фотография девушки, на которой было написано «Дарю Александру Попову на память». Поисковики нашли эту девушку, которая подтвердила, что дарила фото Попову. И было принято решение, что погибший летчик – Попов». Осталась и ещё одна загадка. Пикирующие бомбардировщики Пе-2 предусматривали трех членов экипажа - командира, штурмана и стрелка-радиста. Но согласно тем же архивным документам, с задания не вернулись только двое. Был ли с ними на взлёте третий член экипажа – неизвестно. Установить, скольким красноармейцам принадлежат найденные останки, тоже невозможно. Поэтому точные имена лётчиков поисковики ещё будут уточнять. Пока лишь подлинно известно, что всем членам экипажей пропавших бомбардировщиков было от 19 до 22 лет.





Антон Киселёв

9 августа 2017 года







На главную страницу





