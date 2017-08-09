Новости версия для печати В Орле снова появились волонтёры-аферисты Ящик для пожертвований, фотография ребенка, деньги только наличные - они играют на неравнодушии людей.



Весной прошлого года мы рассказывали вам о маленькой орловчанке Ане Пылаевой. После нашего сюжета в дом семьи постучались представители фонда «Живи, малыш!». Пообещали помочь и пропали. Девочка уже прошла курс лечения, а тут выяснялось, что в Липецке повторно был объявлен сбор и даже закрыт. Кто скрывается за маской благотворителей?



Сложный порок сердца, расщелина нёба, парез лицевого нерва и деформация челюстей. Лечение требовалось неотложное. 306 тысяч удалось собрать. Помогли «Русфонд» и зрители ГТРК «Орёл». Варвара делится успехами дочери после курса лечения.

Варвара Пылаева, мама Ани: «Ребенок начал мало того, что разговаривает, она начала читать, правильно выговаривать те звуки, которых у нее вообще не было вообще». Как занимали деньги, как помогали родственники - это сейчас Варвара вспоминает всё с улыбкой. А тогда готовы были принять любую помощь. Два молодых человека пришли сразу же после выхода нашего сюжета в эфир. Представились сотрудниками благотворительного фонда «Живи, малыш!». Несмотря на то, что Варвара сказала им, что помощь идет от «Русфонда», они настоятельно предлагали свою, аргументируя тем, что «Русфонд» оплачивает только лечение, а деньги требуются еще и на проезд, и на проживание. Предложили и пропали. А год спустя напомнили о себе. Правда, в Липецке.



На видео, выложенном в Youtube, видно, как молодой человек настойчиво предлагает липчанам оказать помощь в срочном лечении Ани. Правда, сумма уже другая – больше полумиллиона рублей. И офис у фонда есть - там же, в Липецке, и волонтеров набирают. Объявление на популярном сайте до сих пор висит. Волонтёрам даже деньги полагаются за работу.



Директор фонда «Живи, малыш!» - Даниил Литвиненко. Летом 2016 года он зарегистрировал организацию в Орле, а потом в Липецке.



Помогать - надо, - говорят волонтёры со стажем. Но где гарантии, что деньги дойдут до адресата?

Татьяна Курбатова, волонтёр благотворительного проекта «Виктория»: «Перечислять деньги нужно только на реквизиты, которые указывает семья. Позвоните, уточните, узнайте эти реквизиты. Те люди, которые ходят в транспорте или на улице, они не имеют права собирать. И зачастую у них, к сожалению, неверная информация, которую они предоставляют людям». Как сообщила Варвара Пылаева, эти волонтеры не перевели им ни копейки денег. Семья Пылаевых напишет заявление в полицию. На их стороне – Уголовный Кодекс. Статья «Мошенничество» предусматривает штраф от 120 тысяч рублей до лишения свободы до 10 лет.





Надежда Невматулина

9 августа 2017 года







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