Новости версия для печати Жители села Крутое Ливенского района считают себя отрезанными от жизни К двухэтажкам уже несколько лет нет автомобильного подъезда. Раньше дорога проходила через школу-интернат, что неподалеку. Но теперь там двухметровый забор. Как добраться экстренным службам в случае вызова? И почему местные власти не спешат помогать?



Дорога вроде бы есть, но проехать по ней нельзя. Раньше путь Любови Николаевны Ефановой к дому проходил по территории школы-интерната. Но пять лет назад там вырос забор, по закону. И улица Набережная оказалась отрезанной от «большой земли».

Любовь Ефанова, жительница с. Крутое: «Оказались мы просто в ловушке. Ни одна машина к нам не проедет. Даже легковая не может подъехать». «Скорая», пожарная, газовая службы ехать не отказываются. Но останавливаются за забором. Год назад чудом удалось спасти соседа с инфарктом, рассказывают жители. Больного человека пришлось вместе со стулом на руках переносить в машину скорой помощи.



А еще раньше дорога проходила за домом, над высоким берегом реки. Но сегодня там огороды, сараи и электроопора. Самострой и произвол или законные постройки? И как помочь жителям? Чтобы выяснить это, представители ОНФ отправились к главе поселения. Но на месте его не отказалось. Нам удалось связаться с Петром Ерёминым по телефону, и вот, что он нам пояснил.

Пётр Ерёмин, глава администрации Крутовского сельского поселения: «Эти сараи незаконны. Я должен обратиться в суд, и по решению суда снести эти сараи и сделать заезд. Но это больно всем людям, я должен повременить. С директором школы-интерната вопрос решен: в любое время – там охрана - ворота открываются, и подъезд - без проблем». По оптимистичному сценарию место для дороги в Крутом найдут и отсыплют щебнем. Но по срокам в сельской администрации гарантий не дают. А «фронтовики» тем временем уже направили представление главе и заверяют: дорога в Крутом будет.





Надежда Невматулина

9 августа 2017 года







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