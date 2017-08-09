Новости версия для печати 400 тысяч рублей штрафа заплатят руководители компании, попытавшиеся поставить на орловскую станцию обезжелезивания несоответствующее оборудование Таково решение областного суда. Хотя прокуратура просила более жесткое наказание.



Напомним, при строительстве станции обезжелезивания было завезено китайское оборудование вместо прописанного в контракте белорусского. При этом были поданы поддельные документы в мэрию Орла. Тогда скандал закончился расторжением контракта с подрядчиками и невыплатой им 216-ти миллионов. Прокуратура просила реальных сроков заключения. В итоге генеральный и коммерческий директоры «Дорспецстроя» приговорены к штрафам.





Татьяна Напольских

9 августа 2017 года







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