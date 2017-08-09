400 тысяч рублей штрафа заплатят руководители компании, попытавшиеся поставить на орловскую станцию обезжелезивания несоответствующее оборудование

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среда
9.08.2017
19:30:36
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400 тысяч рублей штрафа заплатят руководители компании, попытавшиеся поставить на орловскую станцию обезжелезивания несоответствующее оборудованиеТаково решение областного суда. Хотя прокуратура просила более жесткое наказание.
Напомним, при строительстве станции обезжелезивания было завезено китайское оборудование вместо прописанного в контракте белорусского. При этом были поданы поддельные документы в мэрию Орла. Тогда скандал закончился расторжением контракта с подрядчиками и невыплатой им 216-ти миллионов. Прокуратура просила реальных сроков заключения. В итоге генеральный и коммерческий директоры «Дорспецстроя» приговорены к штрафам.
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