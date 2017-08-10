Новости версия для печати В Орловской области 5 тысяч земельных участков могут снять с кадастрового учёта Речь идёт о тех землях, по которым отсутствуют данные об их правообладателях и которые были учтены в кадастре недвижимости до 1 марта 2008 года.



Сейчас сотрудники Росреестра проверяют документацию. В случае её отсутствия, земля получит статус «архивная» и будет снята с учета. После чего перейдет в распоряжение муниципалитетов.





Татьяна Курбатова

10 августа 2017 года







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