В Роспотребнадзоре подвели итоги работы за первое полугодие

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четверг
10.08.2017
8:48:43
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В Роспотребнадзоре подвели итоги работы за первое полугодиеВ этот период в региональное ведомство обратились практически полторы тысячи граждан.
Большинство письменных и устных обращений по-прежнему связаны с нарушенными правами потребителей в сфере торговли сложной бытовой техникой и сотовыми телефонами, с оказанием услуг ненадлежащего качества по изготовлению мебели, установке пластиковых окон, жилищно-коммунальных услуг, услуг связи.
В ведомстве отмечают, что значительно реже стали обращаться потребители с жалобами на услуги страхования. Их число снизилось в 2,5 раза. Отметим, с 2016 года функционирует государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей zpp.rospotrebnadzor.ru. На сайте размещена вся нормативная база по защите прав потребителей, образцы претензионных и исковых заявлений, памятки гражданам.
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