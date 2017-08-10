Новости версия для печати В Роспотребнадзоре подвели итоги работы за первое полугодие В этот период в региональное ведомство обратились практически полторы тысячи граждан.



Большинство письменных и устных обращений по-прежнему связаны с нарушенными правами потребителей в сфере торговли сложной бытовой техникой и сотовыми телефонами, с оказанием услуг ненадлежащего качества по изготовлению мебели, установке пластиковых окон, жилищно-коммунальных услуг, услуг связи. В ведомстве отмечают, что значительно реже стали обращаться потребители с жалобами на услуги страхования. Их число снизилось в 2,5 раза. Отметим, с 2016 года функционирует государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей zpp.rospotrebnadzor.ru . На сайте размещена вся нормативная база по защите прав потребителей, образцы претензионных и исковых заявлений, памятки гражданам.





Ольга Борисова

10 августа 2017 года







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