Стало известно решение суда по делу орловчанки Клавдии Ставцевой

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среда
9.08.2017
23:41:37
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Стало известно решение суда по делу орловчанки Клавдии СтавцевойДепартамент здравоохранения обязали выдавать жизненно необходимые лекарства.
Напомним, молодая женщина-инвалид судится с Департаментом здравоохранения Орловской области за право получать жизненно необходимые лекарства. Чиновники ссылаются на отсутствие федерального финансирования. Уже прошло несколько заседаний. Были проведены экспертизы.
Сегодня судом Советского района Орла вынесено решение: Департамент обязан выдавать жизненно необходимые лекарства.
Прочие исковые требования, в частности компенсация морального вреда, обеспечение рецептов, выданных инвалиду еще весной, суд отклонил.
Орловский суд ищет виновных в непредоставлении лекарств льготникам
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