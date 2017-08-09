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Коротко о главном

- Недетские игры на чужом горе. Что за люди на улицах Липецка собирают деньги на лечение орловчанки?

- Правовая прививка от судьи. Известно решение по делу: инвалид против областного департамента здравоохранения.

- Как улица Набережная превратилась в «отрезанную от цивилизации»?

- Оценки – педагогам. В регионе идет приемка школ.

- Новый - сороковой. В Долбенкино открыт официальный пляж.