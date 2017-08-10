Во время Чемпионата России по рыболовному спорту на Оке будет запрещено использование катеров и моторных лодок

|
четверг
10.08.2017
8:48:41
|
|
Во время Чемпионата России по рыболовному спорту на Оке будет запрещено использование катеров и моторных лодокЧемпионат России по рыболовному спорту по ловле поплавочной удочкой проведут 12 и 13 августа. Турнир пройдет в Орле на набережной Оки.
Первая свободная тренировка состоится 10 августа, а 12 августа с семи утра начнутся соревновательные дни. Торжественное открытие чемпионата пройдёт 11 августа в 17:30 на набережной Оки.
В связи с проведением Чемпионата России по ловле поплавочной удочкой, с 10 по 13 августа с 07:00 до 15:00 на участке реки Ока от Красного до Герценского мостов будет запрещено использование водных мотоциклов (гидроциклов) и быстроходных маломерных судов (катеров и моторных лодок), за исключением судов государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и спасателей ГУ МЧС России по Орловской области.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта