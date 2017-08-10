Новости версия для печати Во время Чемпионата России по рыболовному спорту на Оке будет запрещено использование катеров и моторных лодок Чемпионат России по рыболовному спорту по ловле поплавочной удочкой проведут 12 и 13 августа. Турнир пройдет в Орле на набережной Оки.



Первая свободная тренировка состоится 10 августа, а 12 августа с семи утра начнутся соревновательные дни. Торжественное открытие чемпионата пройдёт 11 августа в 17:30 на набережной Оки. В связи с проведением Чемпионата России по ловле поплавочной удочкой, с 10 по 13 августа с 07:00 до 15:00 на участке реки Ока от Красного до Герценского мостов будет запрещено использование водных мотоциклов (гидроциклов) и быстроходных маломерных судов (катеров и моторных лодок), за исключением судов государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и спасателей ГУ МЧС России по Орловской области.





Орловское Информбюро

10 августа 2017 года







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