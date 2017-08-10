Новости версия для печати В деревню Чернодье Троснянского района провели газ Теперь предстоящую зиму около 80 человек встретят уже не у «дровяных» печек, а с современным газовым отоплением.



Газопровод протяженностью около 5,5 километров тянули два месяца. Затем шли пуско-наладочные работы. На проект было потрачено больше 3-х млн. рублей.





Татьяна Напольских

10 августа 2017 года







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