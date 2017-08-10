Новости версия для печати ОНФ провел мониторинг девяти сельских поликлиник Орловщины Проверка показала, что в глубинках не хватает узких специалистов, из чего вытекают и такие проблемы, как долгое ожидание приема и некомфортные условия пребывания граждан в поликлиниках.



Сами пациенты жаловались на длинные очереди и нехватку врачей - как терапевтов, так и узких специалистов. Почти во всех сельских поликлиниках отсутствуют электронные терминалы для записи пациентов. Устарела материально-техническая база. Особенно это актуально для Ливенского, Сосковского и Верховского района, где скапливаются огромные очереди.





Юлия Сулим

10 августа 2017 года







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