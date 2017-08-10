Новости версия для печати В регионе подведены итоги второго этапа операции «Подросток» В ходе мероприятия особое внимание уделялось предупреждению преступности, профилактике безнадзорности и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.



В проведении операции «Подросток» участвовали полицейские разных подразделений Управления МВД по Орловской области, а также сотрудники системы образования, здравоохранения, социальной защиты населения.



Проверено более 300 подростков и 400 неблагополучных семей, состоящих на учёте в территориальных отделах внутренних дел, около 200 семей "группы риска". В загородных оздоровительных учреждениях проведено свыше ста мероприятий с детьми и их родителями. В итоге выявлено 4 преступления и 4 административных правонарушения, совершённых несовершеннолетними. Также полицейские выявили 8 преступлений, совершённых в отношении подростков.





Евгения Костомарова

10 августа 2017 года







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