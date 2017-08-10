Сегодня в Смоленском храме Орла можно будет получить гуманитарную помощь

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четверг
10.08.2017
13:28:41
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Сегодня в Смоленском храме Орла можно будет получить гуманитарную помощьЕё приняли уже более тысячи малообеспеченных орловцев.
Раздача продуктов питания нуждающимся – совместный проект отдела церковной благотворительности и социального служения Орловской епархии и московских продовольственных и благотворительных фондов.
Консервация предназначается престарелым и одиноким пенсионерам, многодетным семьям и матерям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Это уже второй груз продуктовой гуманитарной помощи. Ранее, 6 августа, в храме Смоленской иконы Божией Матери волонтеры движения «Богоявленская семья» и социального отдела раздавали овощные консервы. А первая совместная акция прошла здесь же 11-12 июля: детское питание получили более 500 семей. Часть гуманитарного груза была доставлена в Ливны, Мценск и Болхов.
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