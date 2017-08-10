Новости версия для печати Сегодня в Смоленском храме Орла можно будет получить гуманитарную помощь Её приняли уже более тысячи малообеспеченных орловцев.



Раздача продуктов питания нуждающимся – совместный проект отдела церковной благотворительности и социального служения Орловской епархии и московских продовольственных и благотворительных фондов.



Консервация предназначается престарелым и одиноким пенсионерам, многодетным семьям и матерям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.



Это уже второй груз продуктовой гуманитарной помощи. Ранее, 6 августа, в храме Смоленской иконы Божией Матери волонтеры движения «Богоявленская семья» и социального отдела раздавали овощные консервы. А первая совместная акция прошла здесь же 11-12 июля: детское питание получили более 500 семей. Часть гуманитарного груза была доставлена в Ливны, Мценск и Болхов.





Татьяна Курбатова

10 августа 2017 года







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