Новости версия для печати В Орле разыскивают очевидцев ДТП, произошедшего на улице Автовокзальной Несколько дней назад неизвестный водитель сбил женщину и скрылся.



Сотрудники ГИБДД просят жителей помочь найти виновника аварии.



Как рассказала инспектор отдела пропаганды Татьяна Дубровская, вечером 7 из приемной больницы им. Семашко поступило сообщение о том, что к ним за медицинской помощью обратилась женщина 1968 года рождения с телесными повреждениями. Женщина пояснила, что неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигался по ул. Автовокзальной со стороны ул. Комсомольской. В районе дома №75 по ул. Автовокзальной допустил на нее наезд.



Женщина переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора.



Всех, кому что-либо известно о данном ДТП, просят позвонить по телефонам 72-90-92 или 72-90-00.





Юлия Сулим

10 августа 2017 года







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