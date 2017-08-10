Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Рассмотрение иска инвалида против департамента здравоохранения завершено. Но точка пока не поставлена.



- Для какой орловской девочки Ани собирали деньги на улицах Липецка?



- Еще один орловский мост – под каток! Тяжелая техника зашла на Тургеневский мост.



- Православная Эллада – в Орле. В краеведческом музее открылась новая выставка.



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Вести-Орёл

10 августа 2017 года







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