Новости версия для печати Орловский избирком: 210 кандидатов зарегистрировано, 27-и – отказано В областном избиркоме прошло очередное заседание. На нем говорили о подготовке к предстоящему единому дню голосования. Он состоится 10 сентября. Сделать свой выбор предстоит и жителям нашей области.



В 23-х муниципальных районах пройдут дополнительные выборы депутатов поселковых и сельских Советов. Кроме того, пройдут довыборы в болховский Горсовет. А жителям поселка Знаменка Орловского района предстоит выбрать главу. Вакантно 68 – мандатов. На них было выдвинуто 243 кандидата.

Людмила Маркина, председатель избирательной комиссии Орловской области: «С 12 августа начинается важный этап избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления – это предвыборная агитация. До 20 августа текущего года избирательные комиссии, организующие выборы, должны будут принять решение об утверждении формы бюллетеня, а также решение об утверждении текстов избирательных бюллетеней». Также на этом заседании внесли изменения в состав избирательной комиссии Троснянского района и обсудили условия дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий области.





Татьяна Напольских

10 августа 2017 года







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