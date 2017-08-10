Новости версия для печати Клавдия Ставцева: «Я свои права буду отстаивать до конца» Накануне вечером стало известно решение Советского районного суда по громкому гражданскому делу Клавдии Ставцевой. Ответчиком по делу был региональный департамент здравоохранения.



Всероссийский резонанс это гражданское дело получило благодаря Прямой линии с президентом страны. В прямом эфире орловчанка сообщила главе государства, что будучи инвалидом не получает жизненно важных лекарств. К этому моменту делом Клавдии Ставцевой и десятков ее товарищей по несчастью уже занималась прокуратура.

Елена Семина, старший помощник прокурора области: «Жители города Орла, которые являются инвалидами, обращаются в прокуратуру по вопросу необеспечения их лекарственными препаратами, а также возмещения тех денежных средств, которые они затратили на самостоятельное приобретение необходимых им лекарств». В начале оглашения судебного решения Клавдии Ставцевой и тем, кто ее поддерживал, показалось, что суд на их стороне. Однако дальнейший текст судебного решения содержал неутешительные для истца выводы: исковые требования, в частности компенсация морального вреда, обеспечение рецептов, выданных инвалиду еще весной, суд отклонил.



Клавдия Ставцева не скрывает: такое решение для нее неприемлемо. Она намерена и дальше бороться за свои права. По словам девушки, она готова идти в суды высшей инстанции. Отступать не собираются и те, кто поддерживал женщину-инвалида в судебной тяжбе.

Юлия Миназова, юрист, представитель Клавдии Ставцевой: «По компенсации морального вреда суд указал, что не представлены доказательства стороной истца в подтверждении своих доводов. Однако сторона истца неоднократно пыталась представить различные доказательства, но суд нарушал наше право и отклонял данного рода ходатайство. Поэтому в этой части нами подана апелляционная жалоба, и мы уже будем реализовывать свое право через суд апелляционной инстанции». Елена Семина, старший помощник прокурора области: «Мы ждем, когда будет изготовлено судебное решение, оно будет изучено и тогда уже будут сделаны окончательные выводы о его законности и обоснованности». Впрочем, в неизбежности новых судов прокуроры почти не сомневаются. Те, кто поддерживал Клавдию Ставцеву в ее исковых требованиях, пришли к парадоксальному выводу: суд обязал чиновников делать то, что они и так должны делать согласно Закону и своим должностным обязанностям.









Иван Суверин

10 августа 2017 года







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