Новости версия для печати На Орловщине спасатели обезвредили 30 взрывоопасных предметов Великой Отечественной войны Спасатели обращаются к жителям региона с просьбой немедленно сообщать о подобных находках в МЧС.



В Кромском районе были уничтожены две минометные мины, несколько артснарядов. В Должанском районе из реки был извлечен и уничтожен артиллерийский снаряд.



Спасатели просят жителей о таких находках сразу сообщать, поскольку взрывоопасные предметы представляют большую опасность и могут сдетонировать в любой момент.

Фото ГУ МЧС России по Орловской области





Татьяна Напольских

10 августа 2017 года







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