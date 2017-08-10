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Греция – в Орле

В областном Краеведческом музее открылась фотовыставка, которая называется «Православная Эллада».

Основная тема – жизнь воцерковленного человека, но без сомнения, все фотоработы будут интересны широкому кругу зрителей. Выставка путешествует по российским городам и в Орле пробудет всего пару недель.

Древняя Эллада в нашем городе представлена полусотней снимков фотографического общества греческого города Кавала. В Орле этот совместный обменный проект представляет фотограф, член ФИАП Андрей Сучков
Андрей Сучков, куратор выставки: «Подавляющее большинство стран, которые имеют свои национальные представительства в Международной федерации фотоискусства, всегда открыты для общения, для сотрудничества, для совместных проектов. Художественная фотография вне политики».
Творческий Союз фотоискусства и греческое фотографическое общество на некоторое время обменялись фотографиями, чтобы наши народы с одной верой могли сблизиться еще больше. Монахи за трапезой и на службе, знакомые и близкие нам таинства крещения и венчания. Между нами практически нет различий, если не считать архитектурных моментов.
Андрей Сучков, куратор выставки: «Первое, что бросается в глаза, это особенности архитектурного исполнения культовых сооружений в Греции - они очень необычны для нашего глаза, а в остальном все очень похоже - иконопись, роспись стен, куполов храма». 
Не секрет, что сейчас Греция одна из немногих европейских стран, где к России относятся очень хорошо, и во многом именно потому, что мы люди единой веры и близки друг другу по духу, прежде всего. И для нас эта выставка дает возможность прикоснуться к древнейшей из мировых культур. По хорошей традиции несколько снимков остаются в Орле навсегда - как дар Краеведческому музею.




Эва Стасюлевич
10 августа 2017 года

 


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