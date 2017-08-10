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В Дагестане завершился 4-й ежегодный этнофестиваль «Голос Евразии»

Профессиональный конкурс для журналистов, который проводит ВГТРК, объединил около 70 телерадиокомпаний со всей России. В числе финалистов и сразу в трех номинациях оказался и наш филиал. Оценку жюри получили работы журналиста «Радио России. Орел» Ольги Борисовой.

14 номинаций, 300 теле- и радиопроектов. Фестиваль в Дагестане – один из профессиональных конкурсов под эгидой ВГТРК. На берегах Каспия свои работы на суд жюри представили десятки телерадиокомпаний со всей страны.
Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК: «ВГТРК - это огромная семья наших телерадиокомпаний от Калининграда до Камчатки. У нас в региональных компаниях трудятся больше 12 тысяч человек. 81 филиал. Ежедневно мы вещаем на 54 языках народов РФ. Такого нет нигде в мире». 
Фестиваль «Голос Евразии», раскрывающий культуру и традиции народностей, объединяющих многонациональную страну, проводился в 4-й раз. Он неизменно вызывает живой интерес у творческих людей.

Программы Ольги Борисовой, журналиста «Радио России. Орел», повествующие о русских народных балладах, о Масленице и цикл «Мастерская народных умельцев», оказались в числе призеров.
Ольга Борисова, журналист «Радио России. Орел»: «Работать с этой темой очень интересно, поскольку хочется донести до радиослушателей всё то разнообразие и богатство культурных традиций, которые есть в нашем регионе».
Помимо просмотра конкурсных работ, в течение трех дней гости фестиваля – журналисты, этнографы, культурологи - участвовали в мастер-классах и конференциях, делились опытом и вдохновлялись новыми идеями. Тому, безусловно, способствовали красоты Дагестана – самобытная природа, памятники ЮНЕСКО, очарование Востока.
Николай Куревин, директор ГТРК «Орел»«Это фестиваль не просто работ, это фестиваль практически показа всей страны, но самое главное - мы здесь, в Дагестане, смогли не только посмотреть уникальные вещи, уникальные памятники, культуру народа, но здесь веет особой дружбой, особым духом». 
«Голос Евразии» - это голос тех людей, которые ежедневно через экран и радиоприемник знакомят аудиторию с богатым культурным наследием огромной страны. Гран При фестиваля получили ГТРК «Дагестан» за документальный фильм «Царица сердца» и ГТРК «Санкт-Петербург» за цикл программ «Заповедная область».


Татьяна Дьяконова
10 августа 2017 года

 


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