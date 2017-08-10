Самыми аварийно-опасными дорогами в Орловской области остаются трассы Орел-Брянск и Орел-Тамбов

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четверг
10.08.2017
17:30:47
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Самыми аварийно-опасными дорогами в Орловской области остаются трассы Орел-Брянск и Орел-ТамбовВ этом году на них погибли 18 человек, более 50 получили травмы.
Как отмечают в Госавтоинспекции, практически во всех случаях причиной аварий становятся нарушения водителями правил дорожного движения. Нередко причиной аварий становится и усталость водителей, которые садятся за руль с недосыпом.
Накануне в Хотынецком районе на трассе Орел-Брянск произошла очередная авария. Там автомобиль МАЗ, за рулем которого находился 49-летний водитель, насмерть сбил велосипедиста. Личность погибшего сейчас устанавливается.
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