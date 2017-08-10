Новости версия для печати В Орловской области продолжается профилактическая акция «Школьные каникулы» Сотрудники Госавтоинспекции Троснянского района провели проверки автобусов, перевозящих детей.



Внимание уделялось наличию аптечек, огнетушителей, знаков аварийной остановки, противооткатных устройств и другое. В обязательном порядке проверялось, есть ли системы ГЛОНАСС и тахографы.



Также полицейские провели с водителями автобусов инструктаж, в ходе которого обращали внимание на необходимость соблюдения правил дорожного движения и призвали водителей не оставаться равнодушными к детям, после того, как они покидают автобус. Просили напоминать школьникам чаще о правилах при переходе проезжей части. Также сотрудники Госавтоинспекции ответили на вопросы, касающиеся изменений в правилах дорожного движения и ответственности за нарушения административного законодательства.





Евгения Костомарова

10 августа 2017 года







На главную страницу





