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В Орловской области продолжается профилактическая акция «Школьные каникулы»Сотрудники Госавтоинспекции Троснянского района провели проверки автобусов, перевозящих детей.
Внимание уделялось наличию аптечек, огнетушителей, знаков аварийной остановки, противооткатных устройств и другое. В обязательном порядке проверялось, есть ли системы ГЛОНАСС и тахографы.
Также полицейские провели с водителями автобусов инструктаж, в ходе которого обращали внимание на необходимость соблюдения правил дорожного движения и призвали водителей не оставаться равнодушными к детям, после того, как они покидают автобус. Просили напоминать школьникам чаще о правилах при переходе проезжей части. Также сотрудники Госавтоинспекции ответили на вопросы, касающиеся изменений в правилах дорожного движения и ответственности за нарушения административного законодательства.