Новости версия для печати В Мценске по программе формирования городской среды будет отремонтировано 11 дворовых территорий Для жителей многоэтажек наступила светлая и комфортная полоса в жизни.



Этого ремонта люди ждали ни один десяток лет. Перепрыгивая с фонариком через лужи возле своего дома, они мечтали о новеньком асфальте и освещении на подъездах домов.

Как только жители узнали о запуске программы формирования комфортной городской среды, долго не раздумывали.

Татьяна Фатова, старшая по дому : «Мы проголосовали. Надеемся, что наш двор станет чистый, светлый, сухой». Работы по благоустройству начались фактически одновременно во всех 11 дворах.

Светлана Климова, начальник управления ЖКХ администрации г. Мценска: «Выполнены подготовительные работы, установлен бордюрный камень, забетонирован и подготовлено все под щебенку. В дальнейшем будет заасфальтирована вся дворовая территория, будет установлено освещение на доме и установлены лавочки». Кроме дворовых территории в рамках программы будет сделано обустройство тротуаров с установкой лавочек и урн по улице Машиностроителей - более 1 километра. Это уже пожелание жителей нового микрорайона.

Андрей Беляев, глава г. Мценска: «У нас была вывешена информация, были проведены публичные слушанья, были подготовлены дизайн-проекты. Самое главное, чтобы горожане участвовали в этом». Благоустройство мест массового отдыха - еще одно направление, по которому в Мценске сейчас также ведутся активные работы. Новый облик скоро получит один из символов города - сквер «Вечный огонь». На аллее Героев уложат новую тактильную плитку, установят пандусы, по всему периметру парка будет установлено металлическое ограждение. Все это будет сделано в рамках проекта «Развитие моногородов». Проект реконструкции сквера прошел общественные слушания. Жители города очень активно принимали в них участие. Каким он будет, волновало многих.

Елена Балашова, жительница г. Мценска: «Это историческое место – здесь место захоронения, здесь мы проводим свои праздники, гуляем с детьми, и очень важно, чтобы не было никаких глобальных изменений, важно, что это реконструкция парка, нам хотелось его сохранить таким, каким он был». Общий объем финансирования из всех источников на реализацию этих двух программ составил 15,5 млн. рублей. Есть планы по благоустройству и на ближайшую перспективу. Сейчас идет формирование перечня объектов муниципальной программы на 2018-2022





Оксана Гранн

10 августа 2017 года







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