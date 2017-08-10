В Мценске по программе формирования городской среды будет отремонтировано 11 дворовых территорий

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В Мценске по программе формирования городской среды будет отремонтировано 11 дворовых территорийДля жителей многоэтажек наступила светлая и комфортная полоса в жизни.
Этого ремонта люди ждали ни один десяток лет. Перепрыгивая с фонариком через лужи возле своего дома, они мечтали о новеньком асфальте и освещении на подъездах домов.
Как только жители узнали о запуске программы формирования комфортной городской среды, долго не раздумывали.
Работы по благоустройству начались фактически одновременно во всех 11 дворах.
Татьяна Фатова, старшая по дому : «Мы проголосовали. Надеемся, что наш двор станет чистый, светлый, сухой».
Кроме дворовых территории в рамках программы будет сделано обустройство тротуаров с установкой лавочек и урн по улице Машиностроителей - более 1 километра. Это уже пожелание жителей нового микрорайона.
Светлана Климова, начальник управления ЖКХ администрации г. Мценска: «Выполнены подготовительные работы, установлен бордюрный камень, забетонирован и подготовлено все под щебенку. В дальнейшем будет заасфальтирована вся дворовая территория, будет установлено освещение на доме и установлены лавочки».
Благоустройство мест массового отдыха - еще одно направление, по которому в Мценске сейчас также ведутся активные работы. Новый облик скоро получит один из символов города - сквер «Вечный огонь». На аллее Героев уложат новую тактильную плитку, установят пандусы, по всему периметру парка будет установлено металлическое ограждение. Все это будет сделано в рамках проекта «Развитие моногородов». Проект реконструкции сквера прошел общественные слушания. Жители города очень активно принимали в них участие. Каким он будет, волновало многих.
Андрей Беляев, глава г. Мценска: «У нас была вывешена информация, были проведены публичные слушанья, были подготовлены дизайн-проекты. Самое главное, чтобы горожане участвовали в этом».
Общий объем финансирования из всех источников на реализацию этих двух программ составил 15,5 млн. рублей. Есть планы по благоустройству и на ближайшую перспективу. Сейчас идет формирование перечня объектов муниципальной программы на 2018-2022
Елена Балашова, жительница г. Мценска: «Это историческое место – здесь место захоронения, здесь мы проводим свои праздники, гуляем с детьми, и очень важно, чтобы не было никаких глобальных изменений, важно, что это реконструкция парка, нам хотелось его сохранить таким, каким он был».