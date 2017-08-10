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Руководитель департамента здравоохранения Орловской области прокомментировал решение суда по делу Клавдии Ставцевой

Клавдия Ставцева - инвалид первой группы, федеральный льготник. Несколько месяцев ей не выдавались бесплатные жизненно необходимые препараты.

Девушка  подала заявление в прокуратуру. Дело рассматривали в Советском суде несколько месяцев. А накануне было вынесено решение. В силу оно вступит спустя десять дней с момента его оглашения. Требования в возмещении морального вреда и выдача лекарств  за весенние рецепты отклонено. Ответчик - департамент здравоохранения - своей позиции не изменил. 
Александр Лялюхин, руководитель Департамента здравоохранения Орловской области: «В судебном решении у нас нет обязательства обеспечить ее теми препаратами, которыми она ранее несвоевременно была обеспечена. Потому, что может немного с опозданием, но препараты Клавдия все-таки получала почти все. Не было такого, чтобы Клавдия Ставцева не обеспечивалась 4 месяца препаратами. Другой вопрос, что некоторые препараты она получала с перебоями. Это связано, в частности, и с изменением схемы лечения, потому что она у нее  может изменяться каждый месяц в зависимости от назначения врача и от ее состояния».
Также Александр Лялюхин заявил, что вопрос обеспечения Клавдии Ставцевой лекарствами находится под контролем губернатора Орловской области. И в настоящее время ей выдали все препараты. Но женщина уверена, что в ее деле еще не поставлена точка.



Анна Вайсергисер
10 августа 2017 года

 


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