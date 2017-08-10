Новости версия для печати 30 августа пройдет досрочное голосование Оно будет организовано для тех, кто в день выборов – 10 сентября - по уважительной причине не сможет прийти на свой избирательный участок.



В 23-х муниципальных районах пройдут дополнительные выборы депутатов поселковых и сельских Советов. Кроме того, довыборы в болховский Горсовет. А жителям поселка Знаменка Орловского района предстоит выбрать главу. Вакантно 68 мандатов. На них претендуют 210 кандидатов. То есть, по три человек на место.

Людмила Маркина, председатель избирательной комиссии Орловской области: «С 12 августа начинается важный этап избирательной кампании по выборам в органы местного самоуправления, это – предвыборная агитация. И с 30 августа в помещениях участковых избирательных комиссий не менее 4-х часов в день, то есть, в период их дежурства, будет организовано досрочное голосование для избирателей, которые по уважительным причинам в день голосования не смогут прибыть на свой избирательный участок, где они включены в список избирателей».





Татьяна Напольских

10 августа 2017 года







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