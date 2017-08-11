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В Орле состоится тематическая ярмарка «День Меда»

Ярмарка пройдет 12 августа с 7:00 до 15:00 на аллее, ведущей к Городскому парку культуры и отдыха. Этот праздник проводится уже не первый год и его с нетерпением ждут как горожане так и пчеловоды.

Сегодня «медовая отрасль» Орловской области представлена Потребительским обществом «Союз Орловщины», Орловским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российский Национальный Союз Пчеловодов» и многочисленными пчеловодами-любителями, которые готовы предложить орловцам различные виды меда: липовый, гречишный, луговой и т.д.

Качество орловского меда не раз отмечалось на Всероссийских ярмарках как одно из самых лучших.