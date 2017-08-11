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От наказания к профилактике

Вместе осмыслить проходящую в данный момент реформу контрольной деятельности «Росприроднадзора» в рамках публичного обсуждения областное ведомство приглашает 11 августа.

Основной акцент в ней сделан на смену ориентиров, уход от «палочного», линейного надзора в поле дистанционного взаимодействия. Главная задача, поставленная сегодня перед Росприроднадзором, – сделать экологический надзор предупредительным и ресурсосберегающим, понятным как бизнесу, так и простым гражданам. Поэтому и ждут на мероприятии не только представителей органов власти. Так же в ходе мероприятия будут подведены итоги работы управления за 2016-й, и первый квартал этого года.

Публичное обсуждение правоприменительной практики Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Орловской области пройдет в конференц-зале областной библиотеки им. Бунина (ул. М. Горького, д. 43).



Начало в 10 часов.