В ближайшее воскресенье российские строители отметят свой профессиональный праздник

|
пятница
11.08.2017
11:45:49
|
|
В ближайшее воскресенье российские строители отметят свой профессиональный праздникНа Орловщине в сфере строительства работают 1650 организаций. Там трудится почти 10 тысяч человек. А это 4,3 % от общей численности орловцев, работающих в экономике области.
Объем выполненных работ за полгода составил 8,6 млрд. рублей. Это больше прошлогодних показателей. Было введено около 113 тыс. кв. метров жилья.
В числе ключевых проектов: строительство пристройки к Ливенской гимназии и школы в поселке Долгое, реконструкция третьей спортивной школы в Орле.
Продолжается создание сети фельдшерско-акушерских пунктов. Всего их будет 56. Ведется обустройство сельских школ теплыми санузлами. 17 объектов планируется сдать уже в этом году.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта