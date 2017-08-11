Новости версия для печати В ближайшее воскресенье российские строители отметят свой профессиональный праздник На Орловщине в сфере строительства работают 1650 организаций. Там трудится почти 10 тысяч человек. А это 4,3 % от общей численности орловцев, работающих в экономике области.



Объем выполненных работ за полгода составил 8,6 млрд. рублей. Это больше прошлогодних показателей. Было введено около 113 тыс. кв. метров жилья. В числе ключевых проектов: строительство пристройки к Ливенской гимназии и школы в поселке Долгое, реконструкция третьей спортивной школы в Орле. Продолжается создание сети фельдшерско-акушерских пунктов. Всего их будет 56. Ведется обустройство сельских школ теплыми санузлами. 17 объектов планируется сдать уже в этом году.





Татьяна Напольских

11 августа 2017 года







На главную страницу





