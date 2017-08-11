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В Ливнах 18-летний житель Москвы вместе со своей собакой спас из воды ребенка

Именно дети в последние недели пополняют скорбный список утонувших. К счастью, имени ливенского Димы в нём нет благодаря Владиславу Бессонову.

Владислав Бессонов живет в Москве. И этим летом приехал в Ливны погостить у родственников. Жаркий воскресный день парень решил провести на берегу реки Сосны. Можно сказать, что 18-летний москвич оказался в нужное время и в нужном месте.
Владислав Бессонов, житель г. Москвы: «Купались мы на речке вместе с собакой, видим - тонет мальчик. Он плавал рядом с нами и начал тонуть, видна была уже одна голова. Мы подплыли к нему. Я начал его вытаскивать. Подплывает Эльза, я за Эльзу схватился и все вместе мы выплыли».
Эльза – это восточно-европейская овчарка. Уже 3,5 года парень и собака - неразлучные друзья. Владислав не чает души в питомце. Та отвечает взаимностью и всегда приходит на помощь - что и доказал случай на реке.
Владислав Бессонов, житель г. Москвы: «Мы выплыли на берег, я спросил мальчика, как зовут, тот говорит - Дима. Он рассказал, что ушел от бабушки и пошел плавать один. Был один, без родителей, плавал с нами, но он не сказал, что не умеет плавать. Я не понял, кто подошел – толи мама, толи бабушка, она его забрала, поблагодарила».
Кстати, герой нашего материала планирует стать спасателем. В Москве парень уже окончил курсы МЧС и получил удостоверение. На деле юноша доказал, что готов рисковать собственной жизнью ради спасения чужой.




При содействии ТК ПРИНТ-ТВ
11 августа 2017 года

 


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