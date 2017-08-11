Новости версия для печати Городская власть взялась за решение острой проблемы жителей шестого микрорайона Орла Дорога на улице Родзевича-Белевича – будет, - заявляют городские власти. Деньги (а это 71 млн. рублей) нашли, смета готова. Осталось провести конкурс. По контракту, работы должны начаться уже в сентябре.



Единственный выезд из 1-го и 8-го домов по улице Родзевича-Белевича – бетонная дорога. И это единственный короткий путь к предприятиям, что в низине. Весной эта дорога превратилась в «подземную». Оползень заставил жителей бить в колокола. Вышли на застройщика, в чьём ведении находится временная дорога, жаловались городским властям... Коммуникации исправили. Спустя полгода нашлись деньги. Смета готова. 71 млн рублей, львиная доля из которых – средства регионального Дорожного фонда.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Улица Родзевича-Белевича соединит два участка, но в конечном итоге на пересечении ул. Бурова с Родзевича-Белевича, скорее всего, будет разворотное кольцо. Транспортную доступность жителям многоквартирных жилых домов и хозяйствующих субъектов строительство этого участка решит». 900 метров свяжут улицы Металлургов и Бурова. Девять метров в ширину, тротуары, съезды к домам.

Сергей Костиков, начальник МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» : «Перед началом строительства будет необходимо вынести все сети из-под полотна дороги – это порядка 17 млн рублей. И после этого начнется само строительство. Оно предусматривает насыпь в районе ручья с водопропускной трубой и современное асфальтовое покрытие». А еще запланировано освещение и светофор напротив детского сада. И будет всё это уже в июле 2018-го. Если подрядчика выберут с первого раза. Конкурс назначен на 28 августа.









Надежда Невматулина

11 августа 2017 года







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