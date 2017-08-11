Новости версия для печати Роспотребнадзор: в Орловской области больше 1300 жителей стали жертвами укусов клещей В том числе - 383 ребенка.



Зарегистрирован один случай иксодового клещевого боррелиоза. В прошлом году за аналогичный период также был зафиксирован один такой случай. По результатам лабораторных исследований клещей снятых с людей – 17,7% инфицированы боррелиями.





Юлия Сулим

11 августа 2017 года







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