Новости версия для печати В Краеведческом музее работает выставка художника-реставратора Юлии Лариной Это ее первая персональная выставка.



В экспозиции представлены работы разных лет. Это - пейзаж, натюрморт, портрет, многочисленные живописные этюды. Последнее время, по признанию художницы, ее все больше привлекает акварель.

Юлия Ларина: «Очень нравится работать с натуры. Жалко, что не всегда удается выехать на природу – в какой-то город или в какое-то интересное место, где можно не только работать, но и расслабиться душой». Кроме родных мест, целая серия полотен Юлии Лариной посвящена острову Кижи. На картинах - природа и архитектура Севера. Правда, главные церкви еще не написаны. Это достаточно сложный и кропотливый процесс – очень много деталей, отметила художница. Но зато есть повод вернуться и запечатлеть уникальный архитектурный ансамбль заповедника.





Ольга Борисова

11 августа 2017 года







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