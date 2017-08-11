Новости версия для печати В Орловской области оборудовали новый пляж Он появился на пруду в селе Долбенкино Дмитровского района. Теперь там можно купаться официально.



Как рассказала начальник пресс-службы МЧС России по Орловской области Наталья Акулова, общая площадь пляжа составляет около 600 кв. метров, что по нормам допускает отдых на воде порядка 110 человек.



На территории установлена кабинка для переодевания, скамейки, общественный туалет, урны. Установлен спасательный пост, организовано дежурство общественных спасателей. Также имеется детское купальное место, дно обследование водолазами, установлены границы заплыва с помощью буйков.



Таким образом расширился список благоустроенных мест, где люди смогут хорошо отдохнуть и с комфортом провести время в теплые летние дни, не беспокоясь о своей безопасности.



Напомним, что на этой неделе широко обсуждался вопрос об организации места для купания на Силикатной пруду в Орле. Пока купаться там запрещено, но власти города планируют рассмотреть этот вопрос в следующем сезоне.





Юлия Сулим

11 августа 2017 года







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