Новости версия для печати Сегодня ночью в Орле произошел пожар на улице Окраинной Возгорание едва не привело к трагическим последствиям. Сигнал о происшествии на пульт 112 поступил далеко за полночь.



Кроме дежурных караулов пожарной охраны к месту ЧП поспешили медики, помощь которых, к счастью, не понадобилась. Как выяснили огнеборцы, хозяин сгоревшей постройки успел выбраться наружу и существенных повреждений не получил.

Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС РФ по Орловской области: «На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось горение внутри дома на площади около 40 квадратных метров. Хозяин дома сообщил, что растапливал печь-буржуйку, при этом заснул и оставил ее без присмотра». Когда огонь удалось потушить, очаг возгорания обследовали эксперты испытательно-пожарной лаборатории. Им предстоит сделать окончательные выводы о причинах ЧП. Погорельца было решено поместить в центр социальной поддержки.





Иван Суверин

11 августа 2017 года







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