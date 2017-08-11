Следственный комитет завершил уголовное расследование по делу бывшего полицейского

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пятница
11.08.2017
17:39:18
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Следственный комитет завершил уголовное расследование по делу бывшего полицейскогоОн обвиняется в убийстве супруги.
На момент совершения преступления подозреваемый возглавлял наркополицию Мценского района. По версии следствия смертельные травмы супруге подозреваемый нанес в ночь с 6 на 7 апреля в ходе семейной ссоры.
К основному обвинению вскоре прибавилось дополнительное: следователи утверждают, что еще в 2015-м году подозреваемый наносил жене тяжелые побои, но в тот раз для потерпевшей все обошлось переломом челюсти.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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