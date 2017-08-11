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Облсовет: депутаты обсудили вопросы организации социальной поддержки людей «золотого» возраста

Заседание комитета по здравоохранению прошло на выезде – в комплексном центре Урицкого района.

Комплексный центр социального обслуживания населения в Нарышкино – один из лучших в области. Всего таких на Орловщине три десятка. Несколько сотен гарантированных услуг и кружки по интересам.

Сегодня более трети жителей региона – люди старшего поколения. Поэтому оказание адресной помощи – в приоритете.

О социальной поддержке этой категории говорили уже на заседании.
Ирина Гаврилина, и.о. руководителя департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области: «На дому обслуживаются более 9 тысяч граждан. Это 22 % мужчины и 78 % женщин. За последние 3,5 года численность обслуживаемых на дому увеличилась более чем на 1200 человек». 
Нехватка кадров и низкая заработная плата – проблема практически всех подобных центров. Из нарышкинского только в этом году ушли три человека.
Анатолий Крючков, председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями: «Имеется на лицо прогресс в развитии данной службы, но он будет еще более существенным, если решать вопрос о повышении заработной платы и приравнивания ее к другим категориям работников бюджетной сферы». 
Всего же на дому граждан обслуживают 819 соцработников, средний возраст которых 40 лет.


Надежда Невматулина
11 августа 2017 года

 


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