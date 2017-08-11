Облсовет: депутаты обсудили вопросы организации социальной поддержки людей «золотого» возраста

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Облсовет: депутаты обсудили вопросы организации социальной поддержки людей «золотого» возрастаЗаседание комитета по здравоохранению прошло на выезде – в комплексном центре Урицкого района.
Комплексный центр социального обслуживания населения в Нарышкино – один из лучших в области. Всего таких на Орловщине три десятка. Несколько сотен гарантированных услуг и кружки по интересам.
Сегодня более трети жителей региона – люди старшего поколения. Поэтому оказание адресной помощи – в приоритете.
О социальной поддержке этой категории говорили уже на заседании.
Нехватка кадров и низкая заработная плата – проблема практически всех подобных центров. Из нарышкинского только в этом году ушли три человека.
Ирина Гаврилина, и.о. руководителя департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области: «На дому обслуживаются более 9 тысяч граждан. Это 22 % мужчины и 78 % женщин. За последние 3,5 года численность обслуживаемых на дому увеличилась более чем на 1200 человек».
Всего же на дому граждан обслуживают 819 соцработников, средний возраст которых 40 лет.
Анатолий Крючков, председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями: «Имеется на лицо прогресс в развитии данной службы, но он будет еще более существенным, если решать вопрос о повышении заработной платы и приравнивания ее к другим категориям работников бюджетной сферы».