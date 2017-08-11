Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- В Орле по школьным пешеходным переходам прошли активисты ОНФ вместе с госавтоинспекторами.



- Бесконтрольное пламя чуть не привело к трагедии. В Орле произошел пожар на улице Окраинной.



- Запах опасности. Почему нужно следить за газовыми приборами?



- Дорожная техника уйдёт на тротуары. Четыре «пешеходных» объекта внесено в программу ремонта дорог в Орле.



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Вести-Орёл

11 августа 2017 года







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