Новости версия для печати Газовики призывают орловцев привести в порядок газовое оборудование Три орловские семьи в этом году попали в больницу из-за отравления угарным газом. К счастью, обошлось без смертей. Трагедия, произошедшая в Ливнах в апреле, унесла жизни всех членов семьи. Накануне на больничных койках чуть не оказалась ещё одна – многодетная семья.



В минувший вторник на пульт аварийно-диспетчерской службы поступил сигнал об утечке газа. Запах почувствовал прохожий у дома №3 по улице Молодёжной в пригородном посёлке Учебный. В одной из квартир дома, где проживает 12 человек, специалисты «Газпром газораспределение Орёл» обнаружили утечку газа на самовольно установленном оборудовании, а также - отсутствие тяги. Только один из этих факторов создавал смертельную угрозу самим жильцам и их соседям.



За последний месяц этот случай стал четвёртым. Самым проблемным для газовиков являются 42 городских общежития, половина из которых фактически не обслуживаются управляющими компаниями. В общежитие на улицу Матроса Силякова газовики прибыли по вызову. Из-за множественных утечек почти на сутки без газа остались 165 жильцов, десять газовых плит общего пользования пришлось отключить по причине разукомплектованности и непригодности к эксплуатации.



Работники аварийно-диспетчерской службы призывают орловцев быть внимательнее и во избежание происшествий привести в порядок газовое оборудование до начала отопительного сезона.

Сергей Чунихин, главный инженер филиала АО "Газпром газораспределение Орёл" в г. Орле: «Это, в первую очередь, безопасность и самих абонентов, и безопасность прохожих. Собравшийся газ в замкнутом помещении может привести к плачевной ситуации - взрыву. Могут пострадать не только жильцы, но и прохожие». Также специалисты «Газпром газораспределение Орёл» напоминают орловским управляющим компаниям, что они тоже должны следить за исправностью общедомового газового оборудования и заключать договоры со специализированными организациями.





Антон Киселёв

11 августа 2017 года







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