Новости версия для печати В Орле еще есть небезопасные пешеходные переходы Такое заключение накануне сделали представители регионального отделения ОНФ, которые совместно с сотрудниками ГИБДД в преддверии 1 сентября посетили общеобразовательные школы города и проверили, насколько безопасны переходы вблизи храмов наук. Несмотря на то, что в настоящее время в областном центре уже 90 % пешеходных переходов приведено в порядок, работать есть над чем.



Пешеходный переход на улице Пожарной возле общеобразовательной школы № 39 стало отправной точкой мониторинга пешеходных переходов для активистов ОНД и представителей ГИБДД

Алексей Панфилов, зам. начальника отдела ГИБДД УМВД России по городу Орлу: «Улица Пожарная находится в плачевном состоянии. Состояние дорожного покрытия не отвечает вообще никаким требованиям, состояние пешеходного перехода – тоже. Разметка на проезжей части не видна, выбоины на дороге, искусственные неровности также не отвечают предъявляемым требованиям». Сотрудники ГИБДД уже приняли соответствующие меры: написали административные протоколы на юридических лиц. Стоит отметить, что ранее жители Орла загружали этот участок дороги на карту убитых дорог. Активисты ОНФ выяснили, что ямочный ремонт данного участка дороги запланирован на 3 квартал текущего года. После инспекции у 39-й школы народные помощники отправились к школе № 15, что на Трудовых Резервах, и вновь – картина не самая лучшая.

Елена Щербаков, старший государственный инспектор дорнадзора ОГИБДД по городу Орлу: «По улице Трудовых Резервов также отсутствует схема организации дорожного движения, установки светофорного объекта, и кроме того он оборудован в том месте, где отсутствует стационарное освещение и тротуары, поэтому в зимний период, а также в темный период – сентябрь-октябрь – детям будет затруднительно там ходить». Остается только надеяться, что до того момента как ситуация здесь изменится в правильную сторону, не произойдет не одного ДТП. А вот по улице Энгельса, где находится еще одно образовательное учреждение из-за несвоевременного спиливания деревьев и покоса травы знаки дорожного движения, установленные на пешеходном переходе, едва видны водителям.

Надежда Зарубина, инспектор по пропаганде отдела ГИБДД по городу Орлу: «На территории Орловской области ситуация с дорожно-транспортным травматизмом сложилась следующим образом: всего зарегистрировано 38 ДТП. На территории областного центра за семь месяцев произошло 28 ДТП, в которых пострадало 27 детей и один ребенок погиб. К сожалению, даже за последний месяц каникул – июль – на территории областного центра было 8 ДТП, в которых пострадали дети».

Порадовать представителей ОНФ в этот день смог лишь Зареченский микрорайон. Пешеходные переходы соответствуют требованиям стандартов безопасности. И во многом это стало возможным благодаря работе Народного фронта.

Ирина Сафонова, сопредседатель регионального Штаба ОНФ в Орловской области: «90% пешеходных переходов и всех территорий вокруг образовательных учреждений города – не только школ и детских садов, обустроены. Это наша инициатива, мы этим гордимся и удовлетворены реакцией муниципального образования, но при этом мы видим уже сейчас, по истечении двух лет, что есть еще целый ряд моментов». А это значит, что работа на благо жителей города активистами будет продолжаться, и проблем в областном центре будет становиться меньше









Юлия Опанасюк

11 августа 2017 года







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