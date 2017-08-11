В Орле поздравили строителей

|
|
В Орле поздравили строителейОни возводят школы и больницы, жилые дома и предприятия, они – создают лицо города. В это воскресенье, 13 августа, строители России, Белоруссии, Казахстана, Украины и Армении отмечают профессиональный праздник. Орловских передовиков отрасли в преддверии праздника поздравили в стенах института культуры.
Плотники, каменщики, монтажники. Кто-то в профессии 50 лет, а кто-то пришел совсем недавно. Передовикам строительства и ветеранам отрасли – поздравления и награды. Пять человек удостоились благодарностей Минстроя, почти полсотни получили грамоты от городской и областной власти.
Александр Бударин, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Идет работа над программой антикризисных мер в строительстве, которая включает в себя и вопросы льготного ипотечного кредитования, и создания условий для того, чтобы строительная отрасль продолжала работать».
Сегодня в нашем регионе в 1650 организациях строительной отрасли трудятся почти 10 тысяч человек. Только за первые шесть месяцев этого года было введено 112 тысяч квадратных метров жилья, а объем работ выполнен почти на 9 млрд рублей.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Надо понимать, что все созданное строителями будет служить долгие годы следующим поколениям, и, исходя из этого, профессия строителя является одной из самых уважаемых и нужных не только в нашей стране, но и во всем мире».