Новости версия для печати Сделать кардиограмму или проверить работу легких можно будет дома у пациента По программе наказов избирателей в поликлинику № 2 города Орла закуплено 4 портативные медицинских аппарата



Один из аппаратов - прибор регистрации суточного мониторирования. Пациенту придется целый день ходить подключенным к нему. Кстати, и показания пациент должен сам записать в таблицу.

Сергей Попов, заведующий отделением функциональной диагностики поликлиники №2 г. Орла: «Метод суточного мониторирования кардиограммы позволяет выявить ишемическую болезнь сердца, нарушение ритма и связанные с этим осложнения. Он является и единственным методом, который позволяет оценить эффективность назначенного лекарственного лечения доктором». В орловской поликлинике № 2 обслуживается 65 тысяч человек. Раньше ждать своей очереди, чтоб сделать подобную процедуру приходилось около месяца. Сейчас срок сокращен до двух недель. А все потому, что по программе наказов избирателей было закуплено 4 новых аппарата: два прибора регистрации суточного мониторирования ЭКГ, электорокардиограф 3-х канальный и спирограф микропроцессорный. Последний оценивает состояние легких.

Наталья Петина, главный врач поликлиники №2 г. Орла : «Не секрет, что пациентов с хроническими заболеваниями много. Перед нами стоит задача диспансерного наблюдения за ними. Полученное оборудование позволит улучшить качество диспансерного наблюдения». Все оборудование российского производства. Потратили на него, по программе наказов избирателей, триста тысяч рублей.

Валерий Савин, председатель комитета орловского Облсовета, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Институт наказов избирателей призван решить те проблемы, которые в данном случае главный врач поликлиники самостоятельно решить не может, потому что включиться в федеральную программу или дождаться денег на обновление оборудования очень сложно». Новые аппараты полностью отвечают современным требованиям. К тому же они - портативные. Каждый можно с легкостью брать в «скорую» и приносить на дом к пациенту.





Анна Вайсергисер

11 августа 2017 года







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