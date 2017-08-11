Сделать кардиограмму или проверить работу легких можно будет дома у пациента

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Сделать кардиограмму или проверить работу легких можно будет дома у пациентаПо программе наказов избирателей в поликлинику № 2 города Орла закуплено 4 портативные медицинских аппарата
Один из аппаратов - прибор регистрации суточного мониторирования. Пациенту придется целый день ходить подключенным к нему. Кстати, и показания пациент должен сам записать в таблицу.
В орловской поликлинике № 2 обслуживается 65 тысяч человек. Раньше ждать своей очереди, чтоб сделать подобную процедуру приходилось около месяца. Сейчас срок сокращен до двух недель. А все потому, что по программе наказов избирателей было закуплено 4 новых аппарата: два прибора регистрации суточного мониторирования ЭКГ, электорокардиограф 3-х канальный и спирограф микропроцессорный. Последний оценивает состояние легких.
Сергей Попов, заведующий отделением функциональной диагностики поликлиники №2 г. Орла: «Метод суточного мониторирования кардиограммы позволяет выявить ишемическую болезнь сердца, нарушение ритма и связанные с этим осложнения. Он является и единственным методом, который позволяет оценить эффективность назначенного лекарственного лечения доктором».
Все оборудование российского производства. Потратили на него, по программе наказов избирателей, триста тысяч рублей.
Наталья Петина, главный врач поликлиники №2 г. Орла : «Не секрет, что пациентов с хроническими заболеваниями много. Перед нами стоит задача диспансерного наблюдения за ними. Полученное оборудование позволит улучшить качество диспансерного наблюдения».
Новые аппараты полностью отвечают современным требованиям. К тому же они - портативные. Каждый можно с легкостью брать в «скорую» и приносить на дом к пациенту.
Валерий Савин, председатель комитета орловского Облсовета, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Институт наказов избирателей призван решить те проблемы, которые в данном случае главный врач поликлиники самостоятельно решить не может, потому что включиться в федеральную программу или дождаться денег на обновление оборудования очень сложно».