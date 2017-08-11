Новости версия для печати Ветераны орловского спорта отметили «День физкультурника» В соревнованиях приняли участие больше сотни любителей здорового образа жизни. А орловский силач Виктор Стебаков установил мировой рекорд - ударил 13-килограммовым молотом по автомобильной шине 2017 раз.



Не кувалда, а молот. Для 59-летнего орловчанина Виктора Стебакова это принципиально. Ведь мужчина хочет установить мировой рекорд и попасть в книгу Гиннеса. Пока его персональное достижение – 1100 ударов. И рекорд был установлен – символические 2017 ударов. Правда, представители Книги рекордов Гиннеса об этом ещё не знают. В Орле их не было. Но полуторачасовое видео – именно столько времени потребовалось Виктору Стебакову – они обязательно получат, пообещал рекордсмен. А в это время на соседних площадках возрастные единомышленники силача устанавливали другие, более приземлённые, но всё-таки рекорды.



В «День физкультурника» ветераны орловского спорта приняли участие в мнтании дротиков, хоккейной шайбы и валенка, а также соревновались в баскетболе, волейболе и отжиманиях.



Всего «День физкультурника» собрал больше сотни ветеранов орловского спорта от 35 до 80 лет.





Антон Киселёв

11 августа 2017 года







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