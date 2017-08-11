Новости версия для печати В Орловской области сегодня было запущено «сердце» регионального цифрового вещания Им стал центр кодирования и мультиплексирования областного радиотелевизионного передающего центра. Именно оттуда и дали официальный сигнал к улучшенному ТВ.



Еще недавно здесь полным ходом шло строительство. Оно было не простым. Возникли сложности с подрядчиком, но, благодаря поддержке областного правительства, все сделали в срок. Задача центра - приём федеральных версий мультиплекса, преобразование их в региональный сигнал и распространение по всей Орловской области. Сегодня зона устойчивого покрытия цифровым теле- и радиосигналом 98,5%.....

Геннадий Парахин, член правительства Орловской области, руководитель епартамента промышленности, связи и торговли Орловской области: «Жители нашего региона получают телевидение в стандарте HD, то есть телевидение высокого качества. Кроме того, те каналы, которые в аналоговом телевидении отсутствуют, в цифровом телевидении они появились». Это первый мультиплекс: 10 теле- и 3 радиоканала. Идет работа по запуску второго мультиплекса. Это еще 10 каналов, среди них «Мир», СТС, «Звезда», «Домашний» и другие.

Андрей Шишкин, директор филиала РТРС «Орловский областной радиотелевизионный передающий центр»: «В 2018 году мы ожидаем доставку населению первого мультиплекса и второго мультиплекса на 30 цифровых объектах». Сегодня цифровая трансляция на территории области идет в штатном режиме. Круглосуточный мониторинг всей сети осуществляется из центра контроля и управления. Это 20 каналов. Кроме того, параллельно с ними идет трансляция 8 аналоговых и 9 радиоканалов.

Алексей Петриченко, инженер средств радио и связи: «Мы полностью можем видеть, как происходит вещание по нашему городу, также мы можем контролировать все передатчики, которые находятся на территории Орловской области и вовремя реагировать на какие-то нештатные ситуации». Однако стоит отметить, что это еще далеко не финальная точка в запуске цифрового вещания. Согласно планам РТРС и ВГТРК скоро на территории области жители смогут смотреть в цифровом качестве и региональные программы.

Олег Апанайкин, главный инженер ГТРК «Орел»: «На данный момент ГТРК «Орел» проводит комплексную модернизацию полного производственно-технического цикла и готовит к октябрю 2017 региональную версию выхода программ уже в цифровом мультиплексе». Работа предстоит внушительная. Только одних кабелей для оборудования предстоит проложить более 13 километров.

Николай Куревин, директор ГТРК «Орел»: «Совместно с орловским РТРС идет совместная, серьезная, мощная работа. И вообще такого телевидения в Орловской области еще никогда не было – это не просто цифровое телевидение, это в принципе совершенно другой уровень восприятия, это все делается для зрителей». Для областного РТПЦ официальное завершение строительства нового центра кодирования и мультиплексирования практически совпал с еще одним важным событием. 13 августа ему исполнится 16 лет. Руководство региона поздравило коллектив центра с этой датой, от имени губернатора директору РТПЦ была вручена благодарность.





Оксана Гранн

11 августа 2017 года







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