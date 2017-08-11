Новости версия для печати Ремонт дорог и дворовых территорий – на особом контроле Сегодня ход работ по благоустройству проинспектировали руководители города.



Василий Новиков и Александр Муромский посетили несколько проблемных городских участков. Много нареканий вызвала улица Новосильская. Ремонт дороги здесь ведется с задержкой по графику. Еще в том году подрядчики обязались положить новый асфальт, но все остановилось на этапе фрезеровки. В этом году дорожные работы обещают завершить.

Дмитрий Зуев, начальник управления коммунальным хозяйством г. Орла: «Этот участок входит в объект улица Новосильская – набережная Дубровинского. Это объект того года. Ситуация следующая: подрядчик уже начал асфальтировать набережную Дубровинского, положен нижний слой. Планируют на выходных зайти сюда с фрезой, отфрезеровать улицу. Соответственно, согласно контракту в 20 числах эта дорога должна быть уложена в асфальт». Замечания есть и по благоустройству дворовых территорий, они касаются несоблюдения графиков.

Василий Новиков, мэр г. Орла: «Программа достаточно серьезная. Она серьезна тем, что нам нужно в этом году сделать 77 дворовых территорий. И есть опасения, что есть торможения по некоторым компаниям и по объектам. Но мы на сегодняшний день сделаем все возможное для того, чтобы устранить тот разрыв в графиках и доделать все в качественном виде». Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Что касается сегодняшнего объезда, то в таком расширенном составе мы его впервые осуществляем, я надеюсь, это будет доброй традицией». Также речь зашла о самостоятельном благоустройстве палисадников на территории общего пользования. Это не возбраняется, но и не должно мешать остальным горожанам. Запрещается обносить их заборами и создавать любые другие препятствия.





Татьяна Дьяконова

11 августа 2017 года







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