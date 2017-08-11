Новости версия для печати Орловчанка написала стихи про Крымский мост Сегодня стало известно, что наша землячка Екатерина Кобзарь стала одним из двух победителей конкурса стихов про Крымский мост.



Конкурс песен и стихов про Крымский мост стартовал 31 мая. Как сообщает официальный сайт строительства Крымского моста , за два месяца поступило около 2,5 тысяч сообщений из почти 600 населенных пунктов России и других стран. Сегодня стали известны победители конкурса песен и стихов, посвященные Крымскому мосту. Среди стихотворений наиболее высокую оценку жюри получили 4 работы. Первое место с одинаковым количеством голосов разделили произведения «Десять минут» Ольги Мерзляковой из Саяногорска и «Седьмая глава» Екатерины Кобзарь из Орла.



Среди песен первое место заняла композиция Леонида Чернышева из города Иваново. В жюри конкурса были российские исполнители: Валерия, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Баста, Алена Свиридова, продюсеры и композиторы – Игорь Крутой, Владимир Матецкий, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, поэтесса Лариса Рубальская, телеведущая Лариса Вербицкая. Команду строителей в жюри представлял один из проектировщиков Крымского моста Константин Хоменко. ЕКАТЕРИНА КОБЗАРЬ. «СЕДЬМАЯ ГЛАВА» ЕКАТЕРИНА КОБЗАРЬ. «СЕДЬМАЯ ГЛАВА»

В бездне стоят, разрывая туманы, Словно огромные желтые птицы На переплете, порванном краны, Сшивая родины нашей страницы.

Ведь для меня как книга Россия. Я в ней лишь буква, а города – абзацы. И я считаю, что строчные символы Не вправе пятнать ее форзацы. И вот как типографы, словно портные Мы тянем канаты и ставим столбы. Мы возвращаем края родные На место потерянной нами главы. С каждой опорой вбитой под воду, С каждым метром дороги сквозь Керчь, Мы ближе к истории и к народу, Которые мы обещали сберечь. Скоро закончит работу строитель И красная лента путь нам откроет. Мы снова увидим родную обитель В книге моей с седьмою главою. В буре стоят, разрывая просторы, Как журавли у гнезда синицы, Скрепив переплет, мостовые опоры. Мы сшили родины нашей страницы. Екатерина Кобзарь рада строительству моста и мечтает поехать в Крым вместе с семьей на своей машине.





Орловское Информбюро

11 августа 2017 года







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