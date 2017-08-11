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Орловчанка написала стихи про Крымский мост

Сегодня стало известно, что наша землячка Екатерина Кобзарь стала одним из двух победителей конкурса стихов про Крымский мост.

Конкурс песен и стихов про Крымский мост стартовал 31 мая. Как сообщает официальный сайт строительства Крымского моста, за два месяца поступило около 2,5 тысяч сообщений из почти 600 населенных пунктов России и других стран.
 
Сегодня стали известны победители конкурса песен и стихов, посвященные Крымскому мосту.
 
Среди стихотворений наиболее высокую оценку жюри получили 4 работы. Первое место с одинаковым количеством голосов разделили произведения «Десять минут» Ольги Мерзляковой из Саяногорска и «Седьмая глава» Екатерины Кобзарь из Орла.
 
Екатерина Кобзарь рада строительству моста и мечтает поехать в Крым вместе с семьей на своей машине.

Среди песен первое место заняла композиция Леонида Чернышева из города Иваново.
 
В жюри конкурса были российские исполнители: Валерия, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Баста, Алена Свиридова, продюсеры и композиторы – Игорь Крутой, Владимир Матецкий, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, поэтесса Лариса Рубальская, телеведущая Лариса Вербицкая. Команду строителей в жюри представлял один из проектировщиков Крымского моста Константин Хоменко. 
ЕКАТЕРИНА КОБЗАРЬ. «СЕДЬМАЯ ГЛАВА»

В бездне стоят, разрывая туманы,
Словно огромные желтые птицы
На переплете, порванном краны,
Сшивая родины нашей страницы.

Ведь для меня как книга Россия.
Я в ней лишь буква, а города – абзацы.
И я считаю, что строчные символы
Не вправе пятнать ее форзацы.
И вот как типографы, словно портные
Мы тянем канаты и ставим столбы.
Мы возвращаем края родные
На место потерянной нами главы.
С каждой опорой вбитой под воду,
С каждым метром дороги сквозь Керчь,
Мы ближе к истории и к народу,
Которые мы обещали сберечь.
Скоро закончит работу строитель
И красная лента путь нам откроет.
Мы снова увидим родную обитель
В книге моей с седьмою главою.
В буре стоят, разрывая просторы,
Как журавли у гнезда синицы,
Скрепив переплет, мостовые опоры.
Мы сшили родины нашей страницы.
 
 



Орловское Информбюро
11 августа 2017 года

 


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